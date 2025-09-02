Nimănui nu-i plac pungile de sub ochi. Din fericire, le puteți estompa în mod natural dacă alegeți să vă impuneți câteva schimbări în stilul de viață. Înainte de toate, trebuie să știți că pungile de sub ochi se pot moșteni genetic, dar pot fi provocate de o serie de alți factori: eczeme, alergii, expunere la soare, stări de oboseală, probleme de pigmentare și oboseală cronică. În funcție de cauză, puteți alege tratamentul potrivit. Potrivit specialiștilor, puteți scăpa de pungile de sub ochi dacă folosiți comprese reci din materialele pe care le aveți deja în casă. Ca urmare, aplicarea unui material rece în zona afectată poate ajuta vasele de sânge să se îngusteze rapid, ceea ce vă poate oferi o ameliorare temporară.



De asemenea, puteți aplica sub ochi pliculețe de ceai care conțin cofeină pentru a scăpa de cearcăne și pungi. Cofeina din ceai conține antioxidanți puternici și poate crește fluxul de sânge din piele. În plus, aceste pliculețe pot proteja împotriva razelor ultraviolete, pot încetini procesul de îmbătrânire și au proprietăți antiinflamatoare.



Atenție! Deshidratarea poate contribui, și ea, la apariția pungilor de sub ochi, de aceea este important să vă asigurați aportul zilnic de apă. În același timp, deficitul de fier poate provoca cearcăne sub ochi și piele palidă. Dacă vreți să vă creșteți aportul, puteți consuma alimente bogate în fier, cum ar fi: curmale, stafide, smochine, prune uscate, fasole verde, broccoli, verdețuri, cartofi, pastă de roșii, varză și varză de Bruxelles.