Postul intermitent influențează fertilitatea la femei

Un studiu realizat pe modele de pești a arătat că postul intermitent afectează disproporționat masculii și femelele. Studiul s-a concentrat pe modelele de pești-zebră, deoarece aceștia și oamenii sunt foarte asemănători la nivel genetic.



Cu alte cuvinte, studiul, publicat în Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, a ilustrat faptul că, în timpul dietei, femelele au înregistrat o scădere a calității ouălor și a descendenților. Și calitatea spermei masculine a fost, de asemenea, afectată în timpul dietei. „Postul cu restricții de timp este un tipar de alimentație în care oamenii își limitează consumul de alimente la anumite ore din zi. Este o tendință populară de sănătate și fitness și oamenii o fac pentru a pierde în greutate și a-și îmbunătăți sănătatea.



Dar felul în care organismele răspund la lipsa de alimente poate afecta calitatea ovulelor și a spermei, iar astfel de efecte ar putea continua și după sfârșitul perioadei de post.



Am vrut să aflăm mai multe despre modul în care aceste tipuri de diete pot afecta fertilitatea într-un organism model popular”, transmite prof. Alexei Maklakov, de la School of Biological Sciences a UEA.



Oamenii de știință au analizat modul în care componentele alimentare au fost împărțite pentru a servi scopului dublu de a menține organismul și producția de spermatozoizi sau ovule, precum și calitatea descendenților rezultați.



Aceștia au scos în evidență faptul că este important să fie luat în considerare nu doar efectul postului asupra întreținerii corpului, ci și asupra producției de ovule și spermatozoizi.