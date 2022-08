Prazul ajută la purificarea organismului și combaterea inflamațiilor

Știați că prazul are proprietăți diuretice și vă poate ajuta să eliminați toxinele din organism? În primul rând, acesta este bogat în vitamine și minerale, precum și în fibre solubile și insolubile, așadar favorizează tranzitul intestinal. Mai mult decât atât, leguma la care facem referire vă va ajuta să vă completați cura de slăbire. În plus, va promova purificarea corpului pentru a vă simți mai ușori și detoxificați. Deci, prazul este cunoscut pentru puterea sa detoxifiantă. Ceea ce poate nu știați până acum este că, din cele mai vechi timpuri, prazul a fost considerat un aliat al sănătății femeilor. Există texte antice din Grecia și Roma în care se spune că a îmbunătățit fertilitatea și că a avut grijă de sănătatea inimii femeilor, în timp ce lupta cu respirația și oboseala.



În plus, prazul conține mulți antioxidanți (flavonoide) care luptă împotriva inflamației și radicalilor liberi.



De asemenea, constituie o sursă de vitamina A și vitamina C, foarte potrivite pentru purificarea organismului, combaterea inflamațiilor și alcalinizarea corpului. Un lucru care vi se pare foarte interesant este faptul că prazul are un conținut scăzut de calorii. În același timp, dacă îl consumați în mod regulat, veți evita constipația. La rândul său, această legumă se remarcă drept o sursă foarte bogată de vitamine și minerale, precum zinc, fier, potasiu și magneziu, esențiale pentru sănătate. Conținutul său ridicat de acid folic îl face foarte benefic pentru femeile însărcinate. În ziua de azi, există studii de laborator care explică faptul că, datorită alicinei prezente în usturoi și praz, puteți să reduceți formarea colesterolului. Acest proces are loc datorită inhibării anumitor enzime care se acumulează în exces în ficat.