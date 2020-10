Prazul oferă numai beneficii importante pentru sănătate

Prazul este o legumă savuroasă, care poate fi consumată atât crudă, cât şi gătită. Cert este că, în ambele variante oferă o serie de beneficii importante pentru sănătate. Partea comestibilă a prazului este formată dintr-o teacă de frunze, care este de multe ori confundată cu o tulpină, precizează site-ul sfaturimedicale.ro. Spre deosebire de ceapă şi usturoi, care arată ca un bulb ermetic, prazul este format dintr-un cilindru lung cu mai multe frunze.

Specialiştii spun că prazul reprezintă o sursă excelentă de vitamine A, K şi C, precum şi folaţi şi fibre. Totodată, acesta este bogat în antioxidanţi, în special polifenoli. Antioxidanţii combat stresul oxidativ, cunoscut pentru că afectează celulele şi contribuie la apariţia unor boli grave precum diabetul, cancerul şi bolile de inimă.

În acelaşi timp, prazul conţine o cantitate mare de kaempferol, un antioxidant polifenol care are rolul de a proteja împotriva bolilor de inimă şi a unor tipuri de cancer. De asemenea, este o sursă importantă de alicină, acelaşi compus benefic de sulf care îi asigură usturoiului proprietăţile sale antimicrobiene. Alicina poate reduce nivelul colesterolului şi poate lupta împotriva cancerului, dar poate fi un diuretic natural şi detoxifică pielea, captând substanţele dăunătoare şi eliminându-le din corp. Nu în ultimul rând, curăţă perfect corpul, făcând pielea să pară radiantă. În plus, frunzele verzi ale prazului conţin de câteva ori mai mult beta-caroten şi de două ori mai multă vitamina C decât ​​părţile albe. Această combinaţie de vitamine A, C şi E, precum şi alţi antioxidanţi puternici ai prazului, protejează foarte bine pielea.