

Prediabetul este un semnal de alarmă pe care organismul îl transmite înainte de apariția diabetului zaharat de tip 2. În această etapă, glicemia este mai mare decât valorile normale, dar nu suficient de ridicată pentru stabilirea diagnosticului de diabet. Vestea bună este că, în multe cazuri, această evoluție poate fi oprită sau chiar inversată, dacă acționați la timp și adoptați un stil de viață sănătos.



Primul pas este să acordați mai multă atenție alimentației. Nu este nevoie de diete drastice, ci de alegeri constante. Reduceți consumul de băuturi îndulcite, produse de patiserie, dulciuri și alimente ultraprocesate și includeți mai des în meniu legume, fructe în cantități moderate, cereale integrale, leguminoase, pește și surse slabe de proteine.



„O masă echilibrată, bogată în fibre, ajută la menținerea unei glicemii mai stabile și oferă o senzație de sațietate pentru mai mult timp. Mișcarea este unul dintre cele mai eficiente «medicamente» împotriva prediabetului. Mușchii folosesc glucoza drept sursă de energie, iar activitatea fizică regulată îmbunătățește sensibilitatea organismului la insulină. Chiar și o plimbare alertă de 30 de minute în majoritatea zilelor săptămânii poate avea efecte vizibile asupra controlului glicemiei.

Dacă aveți exces de greutate, chiar și o scădere modestă în greutate poate aduce beneficii importante. Pierderea a aproximativ 5-10% din greutatea corporală este asociată cu reducerea riscului de progresie către diabetul zaharat de tip 2 și poate contribui la normalizarea valorilor glicemiei“, a precizat dr. Monica Oprea.



Somnul și gestionarea stresului sunt adesea neglijate, însă influențează metabolismul. Un program de somn neregulat și stresul cronic pot favoriza creșterea glicemiei și pot face mai dificil controlul greutății. Așadar, încercați să dormiți între șapte și nouă ore pe noapte și să includeți în program activități care vă ajută să vă relaxați.



La fel de important este să vă monitorizați periodic starea desănătate. Analizele recomandate de medic, precum glicemia și hemoglobina glicată, pot arăta dacă schimbările făcute dau rezultate sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare.



În unele situații, medicul poate recomanda și tratament medicamentos, dar acesta completează, nu înlocuiește, un stil de viață sănătos.



În concluzie, prediabetul nu înseamnă că diabetul este inevitabil. Prin alimentație echilibrată, activitate fizică regulată, controlul greutății și monitorizare medicală, aveți șanse reale să readuceți glicemia la valori normale și să preveniți apariția diabetului zaharat de tip 2. Deci, intervenția timpurie este cea care face diferența.

