Presopunctura este o practică tradițională chineză, care presupune aplicarea unei presiuni controlate asupra unor puncte energetice situate pe corp. Se consideră că aceste puncte se află pe meridianele prin care circulă energia vitală, cunoscută sub numele de Qi. Atunci când această energie este blocată sau dezechilibrată, pot apărea dureri, stres sau alte tulburări. Totuși, susțin medicii, prin stimularea corectă a acestor puncte, presopunctura urmărește restabilirea echilibrului energetic și, implicit, îmbunătățirea stării generale de sănătate.



Această tehnică nu implică ace, ca în acupunctură, ci se bazează exclusiv pe presiunea exercitată cu degetele, palmele sau cu ajutorul unor instrumente blânde. Este o metodă neinvazivă, fără efecte secundare și, tocmai de aceea, este potrivită pentru persoane de toate vârstele, inclusiv pentru copii sau vârstnici. În plus, presopunctura poate fi utilizată ca terapie complementară pentru o gamă largă de probleme: de la dureri cronice musculare, migrene, oboseală și insomnie, până la stări de anxietate, tensiune psihică sau tulburări digestive. Prin aplicarea regulată a presopuncturii, este posibilă reducerea durerii, relaxarea profundă a musculaturii, îmbunătățirea calității somnului și a capacității de concentrare. Chiar dacă nu înlocuiește tratamentele medicale convenționale, poate deveni un aliat de nădejde în sprijinirea vindecării naturale a corpului.