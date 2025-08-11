Cancerul de sân este una dintre cele mai frecvente și grave forme de cancer în rândul femeilor, fiind principalul motiv de deces prin boli oncologice la sexul feminin. Pentru a combate această boală, screeningul este esențial - un proces prin care persoanele aparent sănătoase, fără simptome, sunt supuse unor teste menite să identifice cancerul în stadii incipiente, când tratamentul este mult mai eficient și prognosticul este mult îmbunătățit.



La ora actuală, interesul pentru depistarea precoce a cancerului mamar este crescut, iar metodele de screening au rolul de a salva vieți. Screeningul constă în aplicarea unor proceduri simple, accesibile și repetabile în timp, cum ar fi autoexaminarea sânilor, controlul clinic periodic și mamografia. Autoexaminarea sânilor este un prim pas foarte important, pe care orice femeie îl poate face acasă. Ea presupune palparea și inspectarea regulată a sânilor pentru a observa eventuale modificări care pot indica prezența unei probleme. Medicii recomandă ca autoexaminarea să fie realizată o dată pe lună, ideal după terminarea ciclului menstrual, începând cu vârsta de 20 de ani și continuând pe tot parcursul vieții.



Deși această metodă este simplă, gratuită și neinvazivă, multe femei ezită să o practice regulat din cauza fricii, a lipsei de informare sau a disconfortului psihic. Cu toate acestea, autoexaminarea sânilor poate ajuta la descoperirea precoce a unor formațiuni care, dacă sunt identificate din timp, cresc considerabil șansele de vindecare. În cazul în care observați noduli, asimetrii, modificări ale pielii, retracții ale mameloanelor sau scurgeri neobișnuite, este esențial să solicitați imediat consult medical. Pe lângă autoexaminare, controalele clinice periodice efectuate de medici specializați sunt cruciale. Mamografia, o investigație imagistică care poate detecta leziuni mici, invizibile la palpare, rămâne metoda cea mai sigură și precisă de screening. Aceasta permite tratarea cancerelor în fază incipientă, când tumora este mică și posibilitatea de vindecare este maximă.



Potrivit dr. Ionuț Eduard Iordache, depistarea precoce prin screening aduce numeroase avantaje: reduce necesitatea tratamentelor invazive, scade costurile îngrijirii medicale și crește rata de supraviețuire. Totodată, specialistul avertizează și asupra unor dezavantaje precum anxietatea generată de rezultatele fals pozitive, costurile programelor de screening și riscul expunerii la radiații, care trebuie gestionate printr-un echilibru atent între beneficiu și risc.



Pentru ca screeningul să fie eficient, educația sanitară trebuie să fie o prioritate. Medicii de familie, campaniile publice și sistemul de sănătate au rolul de a informa corect populația despre importanța controlului regulat și a tehnicilor corecte de autoexaminare. Femeile trebuie să înțeleagă că prin grija față de propria sănătate pot preveni evoluția bolii, iar acest lucru începe prin cunoașterea corpului lor și consultul medical la primele semne de suspiciune.



În concluzie, cancerul de sân nu este o sentință, ci o boală tratabilă, cu șanse mari de vindecare dacă este depistată din timp. Alocați câteva minute lunar pentru autoexaminare şi participați la controalele medicale periodice.