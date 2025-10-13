La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța au avut loc, zilele trecute, primele intervenții de protezare totală de șold realizate cu ajutorul unui sistem robotic de ultimă generație. Este vorba despre ROSA, o platformă chirurgicală avansată, recunoscută la nivel internațional pentru precizia milimetrică și eficiența intervențiilor ortopedice. Prin această realizare, Constanța devine primul centru din țară care utilizează tehnologia robotică pentru artroplastia de șold, marcând un pas major în modernizarea chirurgiei ortopedice românești.



Sub coordonarea conf. univ. dr. Bogdan Obadă, medic-șef al clinicii de Ortopedie-Traumatologie, echipa medicală a realizat cu succes șapte intervenții de înlocuire totală a articulației șoldului. Pacienții, cu vârste cuprinse între 50 și 75 de ani, s-au remarcat printr-o recuperare remarcabil de rapidă: în multe cazuri, mobilizarea a început chiar în primele 24 de ore postoperator.



Potrivit reprezentanților unității sanitare, intervențiile au durat aproximativ o oră fiecare și au fost realizate printr-un abord minim invaziv, cu pierderi reduse de sânge, durere scăzută și risc minim de complicații. În timpul operaţiei, chirurgul atașează un dispozitiv de ghidare chirurgicală la brațul robotic, iar sistemul calculează plasarea optimă a implantului de șold în timp ce efectuează măsurători diagnostice în timp real. Pacienții beneficiază de o recuperare accelerată și de un confort postoperator semnificativ crescut, cu reluarea mult mai rapidă a activităților zilnice”, a declarat specialistul.