Încă din primele zile de viață, bebelușul are nevoie de ajutorul vostru pentru a respira ușor și pentru a se simți confortabil. Ca urmare, susțin specialiștii, toaleta nazală este una dintre cele mai importante îngrijiri zilnice, chiar dacă, la început, poate părea o provocare. Printr-o curățare corectă a nasului, îl ajutați pe micuț să mănânce mai bine, să doarmă mai liniștit și să evite neplăcerile cauzate de nasul înfundat. Totuși, atunci când vă pregătiți să curățați nasul bebelușului, este esențial să păstrați o atmosferă calmă și caldă.



Vorbiți cu el cu blândețe, zâmbiți, cântați-i și lăsați-l să simtă siguranța pe care i-o oferiți. Bebelușii percep emoțiile părinților, iar starea voastră de liniște îi ajută să se relaxeze. Astfel, procedura devine mai ușoară și mai puțin stresantă pentru amândoi. Nu uitați că aerul din cameră influențează mult starea de bine a copilului. Așadar, mențineți o umiditate constantă, pentru a preveni uscarea mucoasei nazale. Dacă aerul este prea uscat, secrețiile se pot îngroșa, iar bebelușului îi va fi mai greu să respire. În același timp, evitați ca umiditatea să scadă prea mult, deoarece acest lucru poate favoriza iritațiile și disconfortul.