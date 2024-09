Durerea în piept, oboseala la efort și palpitațiile, toate acestea sunt principalele simptome pe care le resimte un bolnav de inimă, care ar trebui să consulte, în aceste condiții, de urgență, un cardiolog.



Bolile cardiace sunt afecțiuni cronice care, dacă sunt gestionate corect, pot „conviețui” alături de pacient. Însă, lăsate netratate, se pot dovedi fatale. De aceea, este important ca simptomele să fie recunoscute din vreme. Dr. Florian Stoian, medic primar medicina internă și specialist cardiologie, a arătat că, din păcate, în ultimii ani, bolile cardiace sunt depistate tot mai mult la tineri. Cât privește semnele prin care își fac simțită prezența, acestea sunt durerea în piept, oboseala la efort și palpitațiile.



„Durerea în piept sau angina este consecința existenței unor vase de sânge care nu hrănesc bine mușchiul cardiac, pentru că au îngustări, uneori severe, prin plăci de colesterol. Oboseala bolnavului de inimă este dată, în general, de existența unor baraje în calea trecerii sângelui din camerele inimii în vasele de sânge – de exemplu, stenoza aortică – sau de treceri de cantități de sânge dintr-o cavitate în alta, pentru că structurile care le despart se îmbolnăvesc și nu se mai închid cum trebuie. Oboseala mai are o cauză importantă, apare atunci când mușchiul inimii este afectat, cum se întâmplă în cardiomiopatii”, a explicat dr. Florian Stoian.



În general, durerile în piept sunt localizate în mijlocul toracelui și au o durată de la câteva minute la câteva ore și iradiază pe mână stângă. „Poate iradia pe mâna stângă, până la ultimele două degete, sau la nivelul cefei, al ambilor umeri, sau la încheieturile mâinii sau în epigastru sau chiar la nivelul mandibulei. Caracterul durerii este de strângere, constrictiv, iar intensitatea durerii poate varia. De obicei, apare la efort și cedează la repaus sau la administrarea de nitroglicerină sub limbă. Toate acestea sunt valabile pentru angina stabilă. Angina instabilă este caracterizată prin episoade de dureri la eforturi din ce în ce mai mici, chiar spontane. Episoadele dureroase durează mai mult, nu cedează la repaus, nitroglicerina are răspuns slab sau absent, iar durerea a debutat de mai puțin de o lună. Dacă în angina stabilă îngustarea arterei coronare este fixă, în angina instabilă placa de aterom se fisurează, putându-se forma cheaguri ce obstrucționează vasele”, a afirmat medicul.



Totodată, nu trebuie uitat că durerile toracice pot fi cauzate de alte afecțiuni, precum pericardita, boala de reflux gastro-esofagian, ulcer, pancreatită, dureri iradiate de la nivelul coloanei vertebrale, osteoporoza, celulita etc. La rândul lor, palpitațiile sunt alte simptome ale bolilor de inimă. „Sunt expresia unor modificări în circuitele electrice ale inimii, manifestate fie prin puls accelerat, fie prin pauze, fie prin puls scăzut, cu amețeli și, uneori, senzație de leșin. Cea mai frecventă afecțiuni asociată și cu unele dintre simptomele enumerate este hipertensiunea arterială. Practic, când inima nu mai poate face față atâtor afecțiuni, vorbim despre insuficiența cardiacă”, a subliniat medicul Florian Stoian.