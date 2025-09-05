Folosirea antiperspirantelor a devenit un gest reflex în rutina zilnică a majorității oamenilor. Ceea ce puțini știu este că în spatele senzației de prospețime și a pielii uscate se află un ingredient controversat: sărurile de aluminiu. Acestea sunt compușii activi responsabili pentru blocarea glandelor sudoripare, prevenind astfel transpirația și mirosurile neplăcute. Cu toate acestea, deși eficiența lor este dovedită, în jurul lor planează de ani buni suspiciuni legate de efectele asupra sănătății, în special în ceea ce privește cancerul mamar.



Potrivit dr. Alina Suru, aceste substanțe sunt folosite de ani de zile și se regăsesc în aproape toate spray-urile, stick-urile sau roll-on-urile de pe piață. Sărurile de aluminiu împiedică transpirația să ajungă la suprafața pielii, reducând astfel mediul umed în care bacteriile se înmulțesc și generează mirosuri. Cu toate acestea, aplicarea zilnică a acestor produse într-o zonă sensibilă, aflată în imediata apropiere a sânului, continuă să ridice semne de întrebare.



Studiile medicale realizate până acum nu au reușit să stabilească o legătură directă între utilizarea antiperspirantelor și apariția cancerului de sân, dar nici nu au reușit să elimine complet suspiciunile. Anumite cercetări indică faptul că sărurile de aluminiu pot fi absorbite mai ușor în organism atunci când pielea este recent epilată sau lezată, iar odată ajunse în corp, ar putea influența activitatea estrogenului, hormon implicat în dezvoltarea cancerului mamar. Deși aceste ipoteze nu au fost confirmate la scară largă, ele sunt suficiente pentru a stârni îngrijorarea în rândul consumatorilor.



În același timp, este important de știut că diferența dintre antiperspirant și deodorant nu este doar de denumire. Deodorantele nu conțin săruri de aluminiu și acționează doar asupra mirosului, fără a opri transpirația. Acestea sunt preferate de persoanele care doresc să reducă expunerea la compuși chimici, dar nu vor să renunțe complet la igiena cotidiană.



Pentru cei care caută alternative, soluțiile există. De la deodorante naturale, fără aluminiu, până la metode precum iontoforeza sau injecțiile cu toxină botulinică, opțiunile de reducere a transpirației nu lipsesc. O variantă tot mai populară este piatra de alaun, un mineral natural, care deși conține tot aluminiu, este considerat mai puțin agresiv datorită structurii sale moleculare, care nu ar permite absorbția în profunzime a pielii. Chiar dacă nu oferă o protecție totală împotriva umezelii, are avantajul de a lăsa pielea să respire și de a combate bacteriile ce provoacă mirosul neplăcut.



Pe lângă toate aceste aspecte, trebuie menționat că aluminiul nu se regăsește doar în produsele cosmetice. El este prezent și în alimente, ambalaje, medicamente sau conservanți, ceea ce face ca antiperspirantul să reprezinte doar o mică parte din expunerea noastră zilnică la acest metal. Totuși, în contextul în care stilul de viață modern ne aduce în contact cu numeroase surse de substanțe chimice, orice gest de reducere a acestora poate fi un pas în direcția unei vieți mai sănătoase. Deși nu se poate afirma cu certitudine că antiperspirantele cu săruri de aluminiu cauzează boli grave, nici nu pot fi scoase complet din vizorul cercetării științifice. Așa cum se întâmplă adesea în medicină, prevenția și alegerea informată rămân cele mai sigure arme pe care le aveți la dispoziție.