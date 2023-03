Pudra de dafin, benefică pentru organism

Știați că pudra de dafin are numeroase efecte pozitive asupra sănătății? În primul rând, susțin specialiștii, are efect antiinflamator. Apoi, dafinul ajută la combaterea durerilor prezente în patologii precum artrita. Potrivit unui studiu american, frunzele de dafin conțin alcaloizi, care pot ajuta la modularea anumitor mecanisme inflamatorii care au loc în corpul uman. Deci, ne referim la un condiment cu capacitate antioxidantă mare. Acest lucru s-a dovedit a fi esențial pentru prevenirea îmbătrânirii premature. Efectul se obține prin blocarea acumulării de radicali liberi. Consumul acestui condiment poate proteja împotriva pietrelor la rinichi. Cu toate acestea, nu există dovezi solide în acest sens.



În ceea ce privește efectele secundare, este esențial să menționăm că pudra de dafin poate interacționa cu anumite medicamente și nu trebuie utilizată în timpul sarcinii sau alăptării. Totodată, trebuie subliniat că la unii oameni poate provoca greață și vărsături sau halucinații, în cazul cantităților excesive. Deși se pare că există o limită dincolo de care pudra devine toxică, valoarea maximă nu este definită. Așadar, fiți atenți cum o folosiți, deoarece pudra de dafin are proprietăți benefice pentru organism, atât timp cât este consumată în doze moderate.