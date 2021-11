Puteți evita îngrășarea la menopauză? Faceți mișcare!

De foarte multe ori, una dintre principalele griji ale femeilor care au ajuns la menopauză este reprezentată de kilogramele în plus pe care le acumulează. Cât de adevărată este ideea că vă veți îngrășa? Puteți evita această problemă? În primul rând, se știe că în această etapă de viață femeia încetează să aibă menstruații. Menopauza survine, de obicei, după vârsta de 45 de ani și are consecințe hormonale. Potrivit dr. Adriana Balaban, în acest stadiu, ovarele nu mai produc estrogen și progesteron. Deci, se poate spune că o femeie a intrat la menopauză atunci când nu a mai avut ciclu timp de un an de zile. Din păcate, uneori, această transformare este însoțită și de alte schimbări fizice care pot afecta reprezentantele sexului frumos.

Una dintre principalele griji este reprezentată de câștigul în greutate care ar putea surveni la menopauză. Înainte de toate, trebuie să știți că în această perioadă au loc o mulțime de schimbări hormonale. Deși ele pot fi asociate câștigului în greutate, adevărul este că specialiștii asociază îngrășarea și cu înaintarea în vârstă. Masa musculară se reduce pe măsură ce îmbătrâniți, mai ales dacă nu faceți mișcare în mod regulat. Apoi, pierderea țesuturilor active duce la o reducere semnificativă a consumului caloric și, drept consecință, vă îngrășați ușor, deși nu v-ați modificat obiceiurile alimentare. De precizat că schimbările hormonale și pierderea masei musculare trebuie compensate pentru a evita câștigul în greutate. Drept urmare, ca să vă îmbunătățiți metabolismul, cel mai bine este să adoptați un regim de exerciții de mare intensitate care previn pierderea țesuturilor active.