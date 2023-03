Recuperarea după transplantul de cornee este de lungă durată

Aţi trecut printr-un transplant de cornee? În aceste condiţii, trebuie să aveţi grijă de ochi, pentru a vă asigura că procesul de recuperare nu se prelungește, acesta fiind oricum unul de lungă durată. Un transplant de cornee, cunoscut și sub denumirea de grefă de cornee, este o intervenție chirurgicală în cadrul căreia oftalmologul înlocuiește corneea deteriorată sau bolnavă cu corneea unui donator. Scopul principal al unui transplant de cornee este îmbunătățirea vederii pacientului. Mai mult decât atât, procedura este capabilă să restabilească morfologia corneei și să elimine țesutul inflamat care nu răspunde la tratament medical. Altfel spus, transplantul de cornee este singurul tratament pentru persoanele care au o cornee grav afectată.



Totuși, pacienții trebuie să fie supuși acestei operații numai atunci când interiorul ochiului, adică retina și nervul optic, funcționează corect. Înainte de toate, este necesar să înțelegeţi pe deplin structura oculară afectată: corneea, pentru că operaţia implică o perioadă de recuperare destul de lungă. De fapt, poate dura până la 12 luni. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor încep să observe o îmbunătățire în primele zile de după operație. În primul an, medicul va elimina suturile. Pacientul trebuie să efectueze, însă, minim zece vizite postoperatorii. În plus, susţin specialiştii, aproximativ 15% dintre pacienți vor fi nevoiți să utilizeze lentile de contact, iar aproximativ 10% dintre aceștia vor necesita corectarea astigmatismului rezidual.