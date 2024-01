Dorsalgiile sau durerile de spate sunt printre cele mai frecvente afecțiuni, cu ele confruntându-se atât tinerii, din cauza stilului de viață preponderent sedentar, cât și vârstnicii, din cauza îmbătrânirii, uneori premature, a coloanei vertebrale și a efortului fizic depus în cursul vieții. Cu toate acestea, este foarte important să știți că dorsalgia este un simptom, nu o boală în sine. Pe de altă parte, durerile de spate sunt adesea o consecință a sedentarismului, a ridicării, împingerii sau tragerii într-un mod greșit a unei greutăți, a poziției incorecte la birou sau la volan, a unei posturi greșite dezvoltate pe o perioadă lungă de timp. Totodată, supraponderalitatea crește și ea solicitarea asupra coloanei și îngreunează recuperarea. Dorsalgia în zona lombară, însă, este cea care creează cel mai des probleme, fiind urmată ca frecvență de durerile cervicale.



De cele mai multe ori, deși durerea poate fi pronunțată și invalidantă, nu este vorba despre o patologie gravă. În multe cazuri, durerea se ameliorează spontan sau cu un tratament medicamentos uzual și nu are urmări severe, atâta timp cât pacientul respectă recomandările medicului. Cauzele cele mai frecvente de dureri de spate sunt afecțiunile musculo-scheletale. În funcție de localizare, dorsalgiile pot avea diferite cauze, multe dintre ele suprapunându-se (de exemplu, o hernie de disc poate apărea atât la nivel cervical, cât și la nivel lombar). Recuperarea medicală, fizioterapia și kinetoterapia sunt indicate pentru reducerea durerii, relaxarea mușchilor contractați și întărirea mușchilor, pentru a susține cât mai corect coloana vertebrală și a evita o recidivă sau agravarea simptomelor pe termen lung. Tocmai de aceea, schemele de recuperare trebuie să fie individualizate, în funcție de caracteristicile și simptomele fiecărui pacient, iar exercițiile de gimnastică medicală trebuie efectuate, de preferat, sub îndrumarea unui profesionist, pentru rezultate optime și de lungă durată.