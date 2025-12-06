În această ediție „Sursa de Sănătate”, realizatoarea Mirabela Șerbănescu aduce în atenție un subiect fascinant și mereu actual: Redefinirea frumuseții.

Când medicina întâlnește arta transformării. Invitata emisiunii este dr. Raluca Ștefănescu, medic primar în Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, un specialist cu experiență vastă și o abordare care îmbină știința, estetica și respectul față de pacient.

Discuția abordează modul în care percepția frumuseții s-a schimbat, noile tendințe în chirurgia estetică, granița fină dintre necesitate medicală și dorință personală, dar și importanța echilibrului între imagine și sănătate. O ediție care clarifică mituri, oferă informații esențiale și pune accent pe transformările responsabile, sigure și adaptate fiecărui pacient.

Galerie video