Reglarea emoţională nu este tocmai simplă. Ea constă într-o serie de tehnici

În ciuda faptului că este un aspect de mare importanță în viața unei persoane, se vorbește foarte puțin despre reglarea emoțională. Aceasta, cunoscută și sub numele de autoreglare emoțională, constă într-o serie de strategii sau tehnici ce trebuie folosite pentru a controla emoțiile și sentimentele. În general, este capacitatea de a vă relaxa reacțiile emoționale într-un mediu social. Totuși, această abilitate se manifestă și în privat (când sunteţi singuri). Se spune că o persoană are o bună reglare a emoțiilor atunci când este capabilă să le reproducă, să le ajusteze și să le exprime în funcție de context. Evident, în fiecare zi, oamenii sunt expuși la situații emoționale. Emoții precum fericirea, mânia, ura, mândria, tristețea și altele sunt trăite zilnic, ceea ce vă obligă să le modelaţi în funcție de contextul în care vă aflaţi. De exemplu, luați în considerare o situație ipotetică în care primiți un mesaj cu o știre care vă enervează (nimic grav, dar suficient pentru a vă enerva). Primiți mesajul în mijlocul unei întâlniri cu superiorii și colegii. Care este comportamentul potrivit? Începeți să țipați? Vi se înroșește fața de frustrare? Aruncați lucrurile pe care le aveți în față? Acesta este doar un exemplu. Adevărul este că oamenii îşi reglează continuu emoțiile, deoarece modularea este cheia comportamentului social normativ.



În mod similar, reglarea emoțională nu are loc doar pentru a vă încadra în standardele societății. Cercetătorii afirmă că este un bun indicator al sănătății mintale. Primul lucru care vă vine în minte când vă gândiţi la beneficiile reglării emoționale este faptul că ajută la reducerea comportamentelor impulsive. De fapt, gestionând în mod inteligent emoțiile și sentimentele, scăpaţi de reacțiile impulsive care vă fac să spuneţi sau să faceţi ceva ce veţi regreta mai târziu. Apoi, frustrarea este ansamblul de sentimente pe care le dezvoltaţi atunci când nu vă îndepliniţi obiectivele. În general, este asociată cu expresii precum furie, dezamăgire, tristețe și așa mai departe. Deoarece este o experiență foarte comună în viață, a ști să vă reglaţi emoțiile înseamnă a avea un mare aliat în acest proces.