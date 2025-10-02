Rejuvenarea facială reprezintă un ansamblu de proceduri estetice menite să redea pielii un aspect mai tânăr și mai sănătos. Odată cu înaintarea în vârstă, pielea feței și a gâtului își pierde elasticitatea, apar riduri, pete pigmentare și o lipsă de fermitate. Tratamentele de rejuvenare au rolul de a corecta aceste modificări, fie prin metode non-invazive, fie prin intervenții chirurgicale.



Metodele nechirurgicale includ botox și fillere, pentru relaxarea ridurilor și redarea volumului, laser și peelinguri chimice, care uniformizează culoarea și textura pielii, sau microneedling și microdermabraziune, ce stimulează producția de colagen și elastină. În cazurile cu laxitate accentuată, procedurile chirurgicale, precum liftingul facial sau blefaroplastia, oferă rezultate mai durabile.



Rejuvenarea este indicată pentru corectarea ridurilor statice și dinamice, reducerea petelor pigmentare, ameliorarea cicatricilor post-acnee, tratarea roșeții și refacerea tonusului pielii. Totuși, există și contraindicații – infecții active, afecțiuni dermatologice, alergii sau tratamente recente – care trebuie evaluate de medic înainte de procedură.



Beneficiile majore constau în reducerea vizibilă a ridurilor, îmbunătățirea fermității și luminozității pielii, estomparea petelor și cicatricilor, dar și în obținerea unui aspect natural și odihnit. Ca orice intervenție, poate presupune riscuri precum roșeață, umflături, modificări de pigmentare sau cicatrici, însă, realizată corect, rejuvenarea facială poate oferi rezultate spectaculoase și de durată.

