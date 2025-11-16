Uneori, durerile gingivale pot transforma activități simple, precum mâncatul sau chiar vorbitul, în momente neplăcute. În multe situații, susțin specialiștii, ele apar brusc și pot fi cauzate de o mulțime de factori, de la periajul prea agresiv și iritațiile provocate de aparatele dentare, până la gingivită, afte, dezechilibre hormonale sau chiar afecțiuni mult mai serioase. Cert este că, indiferent de sursă, disconfortul vă poate afecta starea de bine, iar câteodată aveți nevoie de o soluție rapidă până ajungeți la medic. Pentru durerile ușoare sau ocazionale, natura oferă, însă, câteva ingrediente care pot calma inflamația și pot reduce sensibilitatea gingiilor. Unul dintre cele mai simple trucuri pe care le puteți încerca acasă este aplicarea pliculețelor de ceai calde sau reci. De exemplu, ceaiurile bogate în taninuri, precum cel verde, negru sau hibiscus, pot diminua iritația prin efectul lor antibacterian, iar infuziile de ghimbir ori mușețel sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a liniști zonele inflamate.



O altă variantă accesibilă este prepararea unei paste din plante cu proprietăți calmante. Cuișoarele sau turmericul pot fi transformate cu ușurință într-o pastă aplicată local. Desigur, nici uleiurile esențiale nu sunt de neglijat. Folosite corect și în cantități mici, uleiul de cuișoare, oregano sau mentă pot aduce, și ele, o ușoară senzație de calmare datorită proprietăților lor antiinflamatorii și stimulente pentru circulație.