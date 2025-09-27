Căderea părului este o problemă care afectează un număr tot mai mare de persoane. Cu toate că medicina modernă oferă tratamente eficiente, multe persoane caută soluții naturale, mai puțin invazive, mai accesibile și lipsite de efecte secundare. Potrivit specialiștilor, printre cele mai recomandate remedii naturale se numără ceaiul verde, cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante. Atunci când este combinat cu extracte din frunze de curmal și fructe de sophora, s-a observat că poate îmbunătăți densitatea părului și chiar crește diametrul firelor.



O altă opțiune eficientă este uleiul din semințe de dovleac, combinație bogată în nutrienți care contribuie la sănătatea scalpului și stimulează creșterea părului. Studiile indică faptul că aplicarea regulată a acestui ulei poate duce la o creștere vizibilă a numărului de fire. Un alt remediu popular, dar mai puțin plăcut din cauza mirosului intens, este sucul de ceapă. De asemenea, uleiul de cocos are beneficii importante, conținutul de vitamina B7 făcându-l un aliat valoros în menținerea sănătății scalpului și în regenerarea podoabei capilare. Totodată, uleiul esențial de lămâie este un alt ingredient care poate contribui la prevenirea căderii părului atunci când este aplicat în mod regulat.