Tusea care nu mai trece poate fi una dintre cele mai supărătoare senzații, mai ales când apare în momente nepotrivite - la serviciu, într-o întâlnire sau chiar în toiul nopții. Înainte de a apela la siropuri pline de zahăr sau medicamente sintetice, mulți oameni redescoperă un leac vechi, folosit de mii de ani în medicina tradițională: rădăcina de nalbă mare. Potrivit specialiștilor, această plantă ascunde în rădăcina ei un adevărat scut natural pentru gâtul iritat. Substanța gelatinoasă pe care o conține, numită mucilagiu, se comportă ca un balsam: tapetează delicat mucoasa și reduce senzația de usturime, inflamația și reflexul de tuse. Efectul se simte rapid, iar gâtul capătă o senzație plăcută de calm și hidratare. Rădăcina de nalbă mare poate fi folosită în mai multe forme.

Ceaiul, preparat prin infuzarea bucăților uscate timp de un sfert de oră, este varianta preferată de cei care caută o soluție blândă și naturală. Totodată, există și capsule sau tincturi, ușor de luat atunci când sunteți pe fugă. Pentru un efect imediat, pastilele pentru supt cu extract de nalbă mare și miere sunt o alegere excelentă, întrucât mierea prelungește protecția asupra gâtului și adaugă un plus de gust. Desigur, pe lângă nalbă, și alte remedii naturale pot completa efectul ei calmant: o linguriță de miere, un ceai de lemn-dulce, o gargară cu apă sărată sau un pahar de apă caldă cu lămâie și miere.