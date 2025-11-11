Probabil ați simțit și dumneavoastră acea senzație neplăcută când nasul pare complet blocat, aerul nu mai trece cum trebuie și fiecare respirație devine un efort. Congestia nazală nu este doar o simplă neplăcere, ci o reacție firească a organismului, atunci când vasele de sânge și țesuturile din interiorul nasului se umflă din cauza inflamației sau a acumulării de lichid. De cele mai multe ori, susțin specialiștii, această problemă apare în urma unei răceli sau a unei alergii sezoniere și dispare în câteva zile. Medicii afirmă că această congestie nazală poate fi agravată de aerul uscat din încăperi, de expunerea la fum de tutun, de unele medicamente antihipertensive sau chiar de folosirea excesivă a picăturilor nazale.



Deși picăturile oferă o ușurare rapidă, utilizarea lor mai mult de câteva zile poate crea o dependență și o congestie de rebound, adică nasul devine din nou înfundat imediat ce tratamentul este oprit. Pentru a scăpa de senzația de presiune și de dificultatea în respirație, este important să tratați cauza, nu doar simptomul. Așa că, dacă nasul este înfundat din cauza unei infecții, medicul vă poate recomanda un tratament antibiotic sau antiinflamator. De exemplu, în cazul alergiilor, antihistaminicele pot aduce o ameliorare rapidă. În același timp, puteți apela la soluții simple, dar eficiente: spălături nazale cu ser fiziologic, inhalații cu uleiuri de eucalipt, mentă sau camfor, suplimente cu vitamina C și o bună hidratare.