Respirația normală pare un gest banal, dar, atunci când sinusurile se înfundă, orice inspirație devine un efort. Tocmai de aceea, menținerea lor curate este esențială pentru o viață confortabilă și sănătoasă.



Sinusurile sunt mici spații umplute cu aer, aflate în spatele frunții, al nasului, al obrajilor și al ochilor. Rolul lor este acela de a produce mucus, care, mai departe, are rolul de a proteja căile respiratorii și se scurge prin nas. Specialiștii afirmă că, atunci când aceste cavități sunt sănătoase, aerul circulă ușor și respirația decurge normal. În momentul în care se inflamează, apar disconfortul, presiunea și dificultățile respiratorii.



„De regulă, cele mai frecvente motive se referă la infecția cu viruși sau bacterii, diferite alergii, sept nazal deviat sau polipi la nivelul nasului. Simptomele obișnuite sunt congestia nazală, scurgerile groase și incolore, nasul înfundat și simțul mirosului și gustului redus. De asemenea, poate exista durere în jurul obrajilor, al nasului, al ochilor sau al frunții. Pentru a atenua aceste neplăceri și dificultățile de respirație pe nas, puteți folosi anumite remedii“, a explicat dr. Mioara Sandu.



În acest context, medicii atrag atenția că antibioticele nu sunt necesare pentru majoritatea sinuzitelor și trebuie folosite doar atunci când sunt recomandate de medic. În schimb, o metodă simplă și eficientă este spălarea nazală cu soluție salină, care ajută la îndepărtarea mucusului și la reducerea inflamației. Pentru prepararea soluției, aveți nevoie de trei lingurițe de sare, o linguriță de bicarbonat de sodiu și o cană de apă distilată sau fiartă. Se amestecă bine ingredientele până la obținerea unui lichid incolor, care se poate aplica cu o pipetă. Capul se înclină ușor într-o parte, iar soluția se lasă să curgă printr-o nară până iese pe cealaltă. Procedura se repetă de două ori pe zi, preferabil seara, pentru a favoriza respirația în timpul somnului.



În plus, un studiu recent arată că irigarea nazală cu soluție salină poate îmbunătăți calitatea vieții persoanelor care suferă de sinuzită acută sau cronică, rinoconjunctivită și rinită. Vorbim despre o metodă sigură și lipsită de efecte secundare, dacă este făcută corect. Altfel spus, respirația ușoară nu este un lux, ci o dovadă că vă îngrijiți sănătatea. Cu puțină atenție și câteva minute zilnic, sinusurile curate pot deveni cheia unei respirații fără efort și a unei stări generale de bine.