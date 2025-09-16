Multe femei care primesc rezultate anormale după efectuarea testului Babeș-Papanicolau se gândesc imediat la cancerul de col uterin. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, ele indică infecții, inflamații și modificări celulare ușoare care pot dispărea de la sine. Specialiștii atrag, însă, atenția, că modificările celulare descoperite nu înseamnă automat cancer de col uterin. Cele mai multe rezultate anormale indică fie o infecție cu HPV (virusul papiloma uman), fie modificări celulare timpurii, care pot fi monitorizate (deoarece deseori dispar de la sine) sau tratate la timp pentru a preveni apariția cancerului de col uterin. Rezultatele testului Papanicolau sunt clasificate pe mai multe nivele, de la rezultate normale la modificări mai severe, care necesită investigații suplimentare.



Valorile normale sunt exprimate prin rezultat negativ sau negativ pentru leziuni intraepiteliale sau maligne.



Rezultatul de pe buletinul de analiză poate apărea și ca „modificări non-neoplazice inflamatorii”. Așa cum arată și denumirea, aceste modificări nu sunt precanceroase. De fapt, modificările celulelor cervicale dispar de obicei după tratarea infecției subiacente. Medicii susțin că majoritatea femeilor cu rezultate anormale la testul Babeș-Papanicolau nu au cancer de col uterin. Cu toate acestea, un rezultat modificat poate impune măsuri suplimentare pentru a depista sau trata anomaliile identificate.



Recomandările medicale se bazează pe rezultatul exact al testului, dar și pe riscul individual de a dezvolta modificări severe ale celulelor cervicale care ar putea evolua către cancer de col uterin.