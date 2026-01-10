„Sursa de Sănătate” aduce în prim-plan inovația care redă speranța pacienților cu afecțiuni locomotorii. În această ediție, descoperim robotul care îi ajută pe pacienți să meargă din nou, o tehnologie revoluționară ce schimbă modul în care este privită recuperarea medicală.

Realizatoarea Mirabela Șerbănescu stă de vorbă cu dr. Bogdan Obadă, medic primar ortoped, despre beneficiile acestei soluții moderne, cui i se adresează și cum poate contribui la recâștigarea mobilității și a independenței. O ediție despre progres, medicină și șansa la o viață activă.

