Rodiola este o plantă care îndeplinește un rol important în protejarea celulelor împotriva efectelor cauzate de stresul oxidativ. În plus, poate îmbunătăți memoria și poate sprijini sănătatea sistemului cardiovascular. Potrivit specialiștilor, efectele rodiolei echilibrează nivelurile de cortizol din organism, cunoscut drept hormonul de stres. De asemenea, planta s-a dovedit a fi eficientă în tratarea oboselii cronice, cauzate de diferite afecțiuni de sănătate și susține performanța mentală. La fel ca multe plante medicinale, aceasta se găsește sub formă de: capsule, tablete, pulbere uscată și extract lichid, fiind recomandată inclusiv pentru senzația de gură uscată, tulburări de somn, amețeală și nervozitate.



Printre beneficiile consumului de rodiola se regăsește și creșterea rezistenței fizice. Practic, aceasta poate mări consumul de oxigen și poate preveni stările de oboseală. Medicii susțin că rodiola poate apăra împotriva leziunilor hepatice induse de medicamente și a deteriorării oxidative care apare în cazul bolii ficatului gras. În plus, poate contribui la protejarea creierului împotriva efectelor dăunătoare cauzate de stress, dar și la prevenirea și tratarea demenței. Consumată cu regularitate, ajută la tratarea hipertensiunii arteriale și susține sănătatea arterelor.