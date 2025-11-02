Vitamina C, cunoscută și sub denumirea de acid ascorbic, este un micronutrient esențial pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Fiind implicată într-o gamă largă de procese biologice, această vitamină contribuie semnificativ la menținerea unui sistem imunitar puternic, la formarea țesuturilor și la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ. Potrivit specialiștilor, unul dintre cele mai importante roluri ale vitaminei C este acela de a stimula producția de celule albe din sânge, esențiale pentru apărarea organismului împotriva infecțiilor bacteriene și virale. Astfel, copiii cu un aport adecvat de vitamina C pot avea un sistem imunitar mai rezistent și se pot recupera mai rapid în caz de răceală sau alte infecții respiratorii.

Totodată, vitamina C joacă un rol esențial în sinteza colagenului, o proteină structurală fundamentală pentru formarea oaselor, dinților, pielii și vaselor de sânge. Prin stimularea producției de colagen, această vitamină contribuie direct la creșterea și refacerea țesuturilor, sprijinind dezvoltarea normală a copilului. Un alt beneficiu important este legat de absorbția fierului. Pentru a asigura un aport suficient, este recomandat ca vitamina C să provină din surse naturale, printr-o alimentație variată și echilibrată. Fructele citrice, precum portocalele, mandarinele și lămâile, sunt printre cele mai cunoscute surse, dar și fructele de pădure, kiwi-ul sau mango-ul contribuie semnificativ la aportul zilnic. Dintre legume, ardeiul gras, broccoli, varza de Bruxelles și spanacul oferă cantități importante de vitamina C, alături de alte vitamine și minerale esențiale.