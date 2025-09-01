Originară din Japonia, Matcha Latte a devenit una dintre cele mai populare băuturi la nivel global, apreciată nu doar pentru gustul său unic, ci și pentru beneficiile aduse sănătății. Preparată din pudră fină de ceai verde matcha amestecată cu lapte, această băutură oferă o combinație de energie, antioxidanți și nutrienți esențiali.



Matcha se remarcă prin conținutul ridicat de catechine, în special EGCG – un antioxidant cu rol antiinflamator și cardioprotector. Consumul regulat de Matcha Latte sprijină metabolismul, ajută la arderea grăsimilor, protejează celulele împotriva stresului oxidativ și contribuie la menținerea sănătății inimii. De asemenea, datorită combinației dintre cofeină și L-teanină, oferă energie susținută, concentrare și o stare de calm, fără efectele neplăcute pe care le poate da cafeaua.



Pe lângă antioxidanți, Matcha Latte aduce un aport valoros de vitamine (A, C, D), minerale (calciu, fier, potasiu) și clorofilă, recunoscută pentru efectele sale detoxifiante. În funcție de tipul de lapte utilizat, băutura poate conține și probiotice benefice pentru sănătatea digestivă.



Totuși, consumul de Matcha Latte nu este lipsit de precauții. Persoanele sensibile la cofeină pot resimți insomnie, palpitații sau disconfort gastric, iar cei cu afecțiuni gastrice, cardiovasculare sau aflați sub tratament medicamentos trebuie să consulte medicul înainte de a consuma regulat această băutură. Femeile însărcinate, cele care alăptează și copiii ar trebui, de asemenea, să limiteze aportul.

