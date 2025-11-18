Deși adesea confundată cu rujeola, rubeola are o evoluție mai ușoară, însă impactul său poate deveni sever, mai ales pentru femeile însărcinate și pentru copiii nenăscuți. Totul începe banal, cu o stare generală de oboseală, febră ușoară și mici dureri ale articulațiilor, simptome pe care mulți le-ar pune pe seama unei răceli obișnuite. Apoi, susțin specialiștii, apare erupția: pete rozalii, fine, care se extind de la față în jos, fără să provoace mari neplăceri. Mai mult decât atât, este atât de discretă încât unii nici nu își dau seama că au trecut prin boală, dar tocmai această discreție o face periculoasă.



Practic, virusul se transmite rapid pe cale respiratorie și este contagios chiar înainte ca persoana infectată să știe că are ceva. În rândul copiilor, majoritatea formelor sunt ușoare, dar adevărata vulnerabilitate apare atunci când rubeola ajunge la o femeie însărcinată în primele luni de sarcină. Atunci, riscurile cresc dramatic: de la malformații severe până la pierderea sarcinii. În fața unor asemenea pericole, prevenția este esențială. În acest sens, trebuie precizat că vaccinarea, care face parte de ani buni din schema obligatorie, oferă protecție solidă și de lungă durată, devenind un scut nu doar pentru cei imunizați, ci și pentru persoanele vulnerabile din jur.