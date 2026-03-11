

Vești bune pentru părinții din Năvodari. Urgențele pediatrice sunt din nou asigurate la Centrul de Sănătate din oraș, de luni până vineri, până la ora 22. Serviciul funcționează cu sprijinul medicilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, iar autoritățile spun că se fac demersuri pentru ca, în viitor, urgențele pentru copii să fie disponibile permanent.

Așadar, părinții din Năvodari au din nou la dispoziție un serviciu important pentru sănătatea copiilor.



La Centrul de Sănătate din oraș sunt asigurate urgențele pediatrice de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 22:00.

Reluarea serviciului a fost posibilă datorită sprijinului oferit de medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, care contribuie la acoperirea gărzilor pentru copii. Reprezentanții unității medicale spun că se fac în continuare eforturi pentru completarea echipei de pediatri, astfel încât urgențele să poată fi asigurate în viitor 24 de ore din 24.

În prezent, la Centrul de Sănătate Năvodari funcționează mai multe specialități medicale, iar pacienții pot beneficia de consultații și internări de zi în diverse domenii.

Specialitățile disponibile la Centrul de Sănătate Năvodari:

· Ortopedie – luni–vineri, 08:00–20:00

· Neurologie – marți și joi, 10:00–14:00, cu internare de zi

· Pediatrie – luni–vineri, 08:00–15:00

· Ginecologie – luni–vineri, 08:00–15:00, cu internare de zi

· Diabetologie – luni–vineri, 09:00–15:00

· Chirurgie – luni–vineri, 08:00–15:00

· Radiologie – luni–vineri, 08:00–13:30



În ceea ce privește serviciile de urgență, unitatea dispune de UPU pentru adulți, care funcționează non-stop, iar urgențele pentru copii sunt disponibile de luni până vineri, între orele 08:00 și 22:00.

Medicii le recomandă părinților ca, în cazul unor probleme de sănătate apărute la copii, să se prezinte cât mai rapid la unitatea medicală. Autoritățile speră ca, odată cu completarea echipei de pediatri, serviciul de urgențe pentru cei mici să fie disponibil permanent la Năvodari, inclusiv în weekend.



