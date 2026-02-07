În ediția de săptămâna aceasta, a emisiunii de sănătate, vorbim despre medicul de familie - primul specialist pe care îl consultăm atunci când apar probleme de sănătate, dar și persoana care ne ajută să prevenim boli înainte să devină grave.



Veți afla care sunt cele mai frecvente afecțiuni cu care pacienții se prezintă la cabinet și cum poate medicul de familie să facă diferența între prevenție, tratament și educație pentru sănătate.



Alături de noi este dr. Memet Filis, care ne va ghida prin această lume esențială a medicinei primare.



Galerie video