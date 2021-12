Scăpați de durerile în gât cu remedii tradiționale preparate acasă

Este clar că ne aflăm într-o perioadă propice afecțiunilor respiratorii, motiv pentru care trebuie să vă protejați gâtul cât mai bine. De cele mai multe ori, durerea în gât este o manifestare a alergiilor sau a bolilor respiratorii. Alteori, expunerea constantă la diferiți alergeni sau agenți patogeni din mediul înconjurător declanșează un răspuns imun, ceea ce duce la acel disconfort însoțit de arsură și mâncărime.

Oamenii trebuie să știe că, pe lângă tratamentele medicamentoase, există câteva remedii naturale pentru astfel de probleme, care poate, însă, varia de la o persoană la alta, în funcție de cauza apariției acestora. De exemplu, dacă durerea este cauzată de o infecție virală sau bacteriană, cel mai bine este să consultați un medic. Potrivit dr. Valentina Mladin, cu toate acestea, indiferent de tipul de declanșare a durerii, unele remedii naturale pot fi de mare ajutor. Ca urmare, unele remedii naturale pentru dureri în gât pot înmuia țesuturile și pot reduce prezența alergenilor și a microorganismelor dăunătoare. În plus, vă stimulează sistemul imunitar și generează o senzație de ușurare.

Așadar, mierea este o soluție, întrucât vă îmbunătățește răspunsul imunitar și ameliorează tusea și durerile în gât. De fapt, este unul dintre cele mai bune remedii naturale pentru dureri în gât. Datorită proprietăților sale hidratante și vindecătoare, mierea ameliorează senzația de arsură în această zonă. Totodată, este utilă pentru ameliorarea tusei ce poate înrăutăți simptomele.

Un alt remediu tradițional pentru durerile în gât este gargara cu apă sărată. Grație proprietăților sale antibacteriene, apa sărată ajută la uciderea microorganismelor prezente la nivelul gâtului. De asemenea, aceasta ameliorează durerea și secrețiile excesive cauzate de anumite tipuri de infecții. Cum să o utilizați? În primul rând, amestecați o jumătate de linguriță de sare cu un pahar de apă călduță. Apoi, faceți gargară cu amestecul obținut timp de trei minute. Repetați acest tratament pentru durerile în gât la fiecare trei ore, până începeți să simțiți o ameliorare a stării de sănătate.

Și ceaiul de mușețel este un calmant natural care poate ajuta la tratarea diverselor afecțiuni. De fapt, acesta a fost folosit din cele mai vechi timpuri ca supliment medicamentos. Această plantă are proprietăți antiinflamatoare ce pot ameliora durerea în gât cauzată de răceli și gripă.

În plus, unele studii au arătat că inhalarea uleiurilor esențiale de mușețel poate ajuta la ameliorarea simptomelor răcelii, inclusiv a durerilor în gât. Consumul de ceai de mușețel are aceleași efecte. De asemenea, rădăcina de lemn dulce este un remediu natural pentru a calma gâtul iritat. Deși această plantă are și alte utilizări, este folosită și pentru a reduce iritațiile și arsurile. Unele studii au arătat că lemnul dulce este eficient atunci când este combinat cu apă, pentru a crea un remediu pentru gargară. Nu în ultimul rând, menta are proprietăți naturale eficiente contra răcelilor și gripei și ajută la eliminarea mucusului și decongestionarea căilor respiratorii.