Părul gras poate transforma orice zi bună într-o provocare, iar senzația aceea de șuvițe lipite de scalp pare uneori imposibil de evitat. Totuși, există soluții naturale și eficiente care pot reda prospețimea și volumul fără a apela la produse agresive sau la spălatul excesiv. Potrivit specialiștilor, un prim aliat surprinzător este apa călduță, nicidecum fierbinte, pentru că temperatura ridicată stimulează glandele sebacee, ceea ce duce la și mai mult sebum. Clătirea finală cu apă rece, în schimb, sigilează cuticula și menține aspectul curat pentru mai mult timp. Un alt remediu simplu este folosirea unui amestec diluat de oțet de mere. Aroma dispare repede, dar efectul este de durată: curăță ușor, echilibrează pH-ul scalpului și lasă firele mai ușoare.



Pentru cei care preferă variante mai delicate, ceaiul de mentă sau rozmarin poate fi o opțiune excelentă; aceste infuzii pot reduce senzația de îngrășare rapidă și oferă un parfum plăcut, proaspăt. De asemenea, argila cosmetică, mai ales cea verde, absoarbe sebumul în exces fără a usca scalpul, dacă este folosită o dată pe săptămână într-o mască rapidă. La fel de util poate fi și un strop de pudră de amidon aplicată la rădăcină atunci când nu aveți timp de o spălare - un truc rapid care redă instantaneu volumul. Nu în ultimul rând, pieptănarea moderată și evitarea atingerii părului în mod repetat joacă un rol important. Toate acestea în condițiile în care mâinile pot transfera ulei și impurități, iar perierea excesivă distribuie sebumul pe lungimea firului.