Pielea foarte uscată nu este doar o problemă estetică, ci și un semnal de alarmă pe care corpul îl trimite atunci când bariera sa naturală de protecție este afectată. Astfel, senzația de piele care „ține“, descuamarea, iritațiile sau roșeața pot transforma rutina zilnică într-o luptă constantă cu disconfortul. Totuși, susțin specialiștii, există soluții care pot readuce echilibrul și catifelarea pierdută, dacă sunt alese cu atenție și răbdare. Primul pas este curățarea delicată. De multe ori, produsele clasice de igienă conțin agenți de spălare agresivi care îndepărtează nu doar impuritățile, ci și uleiurile naturale ale pielii. Ca urmare, un gel de duș sau o loțiune de curățare fără parfum, pe bază de uleiuri vegetale sau ceramide, este mult mai potrivită. Totodată, apa prea fierbinte agravează uscăciunea, așa că un duș scurt, la o temperatură moderată, este de preferat unei băi lungi și fierbinți. Apoi, imediat după curățare, pielea are nevoie de hidratare intensă, când porii sunt încă ușor deschiși.



Crema potrivită nu trebuie să ofere doar o senzație temporară de catifelare, ci să refacă bariera lipidică. Așa că, ingrediente precum acidul hialuronic, ureea, untul de shea, glicerina sau uleiul de migdale dulci sunt aliați de încredere. Pentru zonele extrem de uscate, o formulă ocluzivă, cu lanolină sau vaselină cosmetică, poate face diferența peste noapte. Pe lângă îngrijirea externă, și interiorul contează. Bineînțeles, hidratarea corectă prin consumul suficient de apă, o dietă bogată în acizi grași omega-3 (din pește, semințe de in, nuci) și evitarea excesului de alcool sau cafea pot schimba radical aspectul pielii.