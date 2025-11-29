Pentru mulți pacienți, o endoscopie, o colonoscopie sau chiar un simplu RMN pot declanșa anxietate, claustrofobie sau teama de disconfort. Deși aceste proceduri sunt indispensabile pentru diagnostic, experiența în sine poate deveni copleșitoare. Aici intervine sedarea - un element esențial, dar adesea puțin înțeles, care transformă o investigație dificilă într-una tolerabilă și sigură.



Sedarea, adică administrarea de medicamente care induc relaxare, amnezie parțială sau chiar somn, este adesea folosită pentru a crește confortul pacientului și pentru ca medicii să se asigure că procedura decurge corect.



Potrivit dr. Andra Tăbăcaru, în gastroenterologie, beneficiile sunt evidente, în condițiile în care procedurile digestive pot genera reflex de vomă, durere, contractură musculară sau panică - reacții care îngreunează și chiar pot compromite siguranța manevrei. Sub sedare, pacientul este relaxat, nu resimte disconfort, iar medicul are condiții ideale pentru o explorare corectă.



„Sedarea corect administrată face ca endoscopia sau colonoscopia să nu mai fie privite ca experiențe de speriat. Pacienții sunt mai liniștiți, iar examinarea devine nu doar mai confortabilă pentru ei, ci și mai precisă pentru noi“, a precizat dr. Tăbăcaru.



Totodată, sedarea joacă un rol crucial și în imagistica prin rezonanță magnetică (RMN), unde pacientul trebuie să rămână nemișcat în interiorul unui tub îngust, zgomotos și adesea perceput ca înspăimântător. Pentru copii, pentru persoanele cu anxietate severă sau pentru pacienții cu dureri care îi împiedică să stea în poziție fixă, sedarea devine adesea singura soluție pentru a obține imagini clare.



„Atunci când pacientul este sedat într-un RMN, nu o facem pentru confortul nostru, ci pentru acuratețea diagnosticului și pentru siguranța lui. Monitorizarea atentă și echipamentele dedicate sunt obligatorii. Sedarea trebuie să fie atât eficientă, cât și sigură“, a subliniat medicul.



Beneficiile sedării sunt, deci, multiple: anxietate redusă, disconfort diminuat, amnezie parțială a procedurii, imagini de calitate superioară în RMN și condiții optime pentru explorări endoscopice. Riscurile există, desigur - scăderea saturației de oxigen, variații ale tensiunii sau ale ritmului cardiac, dar acestea sunt atent monitorizate și gestionabile. Atenție, însă! Nu toți pacienții sunt candidați pentru sedare, iar evaluarea prealabilă este importantă, mai ales în cazul persoanelor cu boli cardiovasculare severe sau alte comorbidități. Complicațiile pot include scăderea saturației de oxigen, modificări ale tensiunii arteriale sau ale ritmului cardiac - de aceea monitorizarea este esențială.