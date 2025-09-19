Petele albe de pe unghii, cunoscute în termeni medicali ca leuconichie, sunt întâlnite frecvent și, în cele mai multe cazuri, nu reprezintă un pericol. Ele apar sub forma unor puncte, linii sau pete albicioase pe suprafața unghiilor și pot afecta atât mâinile, cât și picioarele.







Cea mai comună cauză este traumatismul unghial, de exemplu, lovirea ușoară a unghiei sau presiunea exercitată de încălțămintea strâmtă. Totuși, nu doar loviturile sunt responsabile. Petele albe pot fi rezultatul unor alergii la lacuri de unghii, soluții pentru îndepărtarea ojei sau unghii false. Alteori, ele apar pe fondul unor infecții fungice, al administrării unor medicamente sau chiar al unor deficiențe nutriționale (zinc, calciu, magneziu).



Medicii descriu mai multe tipuri de leuconichie: adevărată – atunci când pata apare în matricea unghiei, acolo unde aceasta începe să crească; aparentă – când modificarea este localizată în pielea de sub unghie, numită pat unghial; pseudoleuconichie – când petele apar la suprafața unghiei, de obicei din cauza ciupercilor.



Forma și dimensiunea petelor variază de la o persoană la alta: pot fi puncte mici, linii albe sau chiar suprafețe mai mari. În cazuri rare, întreaga unghie poate deveni albă, situație care poate semnala probleme medicale serioase, precum afecțiuni hepatice.



De obicei, petele dispar de la sine pe măsură ce unghia crește, dar acest proces poate dura luni întregi. Totuși, dacă modificările apar constant, pe mai multe unghii, sau sunt însoțite de alte simptome precum unghii casante, oboseală persistentă, tulburări de respirație sau schimbări bruște de culoare, atunci este indicată o vizită la medic. În unele cazuri, aceste semne pot ascunde boli cronice, precum diabetul, afecțiuni cardiace sau tulburări hepatice și renale.



Tratamentul depinde de cauza identificată. În cazul infecțiilor fungice, se recomandă medicamente antifungice orale sau topice, aplicate direct pe unghie. Dacă este vorba de o reacție alergică, eliminarea produsului declanșator este esențială pentru vindecare.



Prevenția joacă un rol important, iar dermatologii recomandă folosirea mănușilor la activități care pot deteriora unghiile, purtarea unor pantofi comozi, tăierea regulată și scurtă a unghiilor, hidratarea zilnică cu creme sau uleiuri speciale și evitarea substanțelor chimice iritante.



În concluzie, petele albe de pe unghii sunt de cele mai multe ori un semn minor, dar nu trebuie ignorate complet. Monitorizarea atentă și apelarea la un specialist atunci când situația se agravează pot preveni complicațiile și pot asigura un diagnostic corect.

