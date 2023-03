Semnele care anunţă oamenii că suferă de hipertensiune arterială

De foarte multe ori, oamenii nu acordă mare atenție tensiunii arteriale, nici măcar atunci când începe să aibă valori peste cele normale. Medicii avertizează că hiperglicemia este o afecțiune care acționează în tăcere, dar care poate duce la dezvoltarea multor boli, inclusiv diabet. Prin urmare, este foarte important să îi cunoașteți simptomele, pentru a evita apariția unor boli grave.



Glucoza este foarte importantă pentru organism, aceasta fiind principala sursă de energie pentru celulele corpului. Totodată, ea ajută la îndeplinirea a nenumărate funcții în organism, cum ar fi digestia, funcționarea inimii și a sinapselor. Potrivit dr. Georgiana Dănilă, glicemia sau nivelul de glucoză din sânge trebuie să aibă valori cuprinse între 70 și 110 mg/dL pentru a vă bucura de beneficiile oferite și a evita efectele negative. Un nivel ridicat al glicemiei poartă denumirea de hiperglicemie și poate afecta, cum am menționat deja, mai multe organe. „Deci, dacă valoarea depășește 180 mg/dL, pacientul este diagnosticat cu diabet, o boală care trebuie ținută sub supraveghere medicală strictă, deoarece poate cauza numeroase complicații. Din păcate, uneori, hiperglicemia este destul de greu de detectat, mai ales dacă nu sunteţi atenţi la semnalele de alarmă pe care le dă organismul şi după care vă puteţi orienta. Ca urmare, este indicat să faceţi un control medical o dată la jumătate de an, pentru a fi diagnosticat la timp în cazul în care există o neregulă în organismul vostru. De exemplu, analiza pentru aflarea nivelului glicemiei este, de obicei, foarte simplă și ieftină, iar pentru efectuarea ei, se recoltează o cantitate mică de sânge”, a precizat medicul.



În orice caz, este bine să știţi și care sunt principalele simptome ale hiperglicemiei. În cazul unora dintre voi va apărea nevoia urgentă și exagerată de a bea apă, însoțită, de obicei, de senzația de gură uscată. Tocmai de aceea, este necesar să beţi cantitatea de apă de care aveţi nevoie, întrucât aceasta este modalitatea prin care organismul încearcă să regleze nivelul glucozei din sânge.



Desigur, nu uitaţi nici că problema va persista până când glicemia va avea o valoare normală. În acest sens, este indicat să faceţi mișcare și să luaţi medicamentele prescrise de medic. Alteori, pacienţii se vor confrunta cu diverse leziuni ale pielii. Printre principalele simptome ale hiperglicemiei sunt incluse apariția unor leziuni ale pielii sau a unor pete maronii pe picioare, înroșirea feței și pielea uscată. În acelaşi timp, unghiile, palmele și tălpile se pot îngălbeni. Alteori, se poate întâmpla ca hiperglicemia să vă afecteze dispoziția, provocând irascibilitate sau depresie. Nu în ultimul rând, dacă celulele din corp nu pot absorbi în mod eficient glucoza, apar o lipsă de energie, oboseală accentuată, somnolență, leșin.