Aproape fiecare om are o pată, un semn din naștere. Deși sunt înconjurate de multe superstiții, acestea sunt de obicei inofensive.



Potrivit specialiștilor, există totuși situații în care semnele din naștere necesită o atenție sporită și evaluare medicală specializată, inclusiv neurologică. Aceste semne sunt, de fapt, niște pete colorate la nivelul pielii, prezente încă de la naștere sau care apar la o perioadă de zile, luni sau câțiva ani de la naștere. Ele pot varia la nivel de culoare, de la maro la albastru și la nivel de dimensiune, de la punctiforme la pete care cuprind un întreg membru. În general, acestea apar prin creșterea exagerată a unor componente normale ale pielii, cel mai frecvent fiind implicate vasele sangvine și melanocitele (celulele care dau culoarea pielii și părului).



În cele mai multe cazuri, sunt izolate și nu se asociază cu alte simptome și nici nu sunt cauzate de ceva ce a făcut mama în timpul sarcinii sau de traumatisme în timpul nașterii. Totuși, susțin specialiștii, atunci când semnele din naștere se asociază cu alte simptome, se încadrează într-un sindrom. De exemplu, petele de culoarea vinului de Porto apar încă de la naștere și se găsesc cel mai frecvent pe față și pe gât. Pot reprezenta, însă, unul din simptomele sindromului Sturge-Weber, o afecțiune vasculară congenitală rară. În cadrul acestei boli, hemangiomul are o distribuție specifică la nivelul feței.



Simptomele neurologice sunt reprezentate de crize epileptice care apar în primul an de viață. După debutul crizelor, apare de obicei un regres al dezvoltării copilului și hemiplegie pe partea opusă petei (scăderea forței musculare la acest nivel).