

Potasiul este unul dintre mineralele esențiale pentru buna funcționare a organismului, dar nivelul său este adesea trecut cu vederea atunci când apar stări de oboseală sau disconfort fizic. Acest mineral are un rol important în transmiterea impulsurilor nervoase, contracția mușchilor, menținerea echilibrului lichidelor din corp și funcționarea normală a inimii. Atunci când cantitatea de potasiu din sânge scade prea mult, organismul poate începe să vă transmită semnale care merită luate în serios.

Unul dintre cele mai comune semne ale deficitului de potasiu este slăbiciunea musculară. Puteți observa că obosiți mai repede decât de obicei, că vă este mai greu să urcați scări, să faceți eforturi obișnuite sau că simțiți o lipsă de energie în mușchi.

În unele situații, scăderea nivelului de potasiu poate provoca și crampe musculare dureroase, spasme sau senzații de furnicături la nivelul membrelor.



„Oboseala persistentă este un alt simptom care poate apărea atunci când organismul nu primește suficient potasiu. Chiar dacă vă odihniți corespunzător, puteți avea senzația că nu vă recăpătați energia. Acest lucru se întâmplă deoarece potasiul participă la procesele prin care celulele produc și folosesc energia necesară funcționării normale. Din păcate, un deficit mai important poate afecta și activitatea inimii. Unele persoane pot observa palpitații, senzația de bătăi neregulate ale inimii sau un disconfort în zona pieptului", a precizat dr. Gabriel Ciobanu.



În același timp, potasiul contribuie la menținerea unui ritm cardiac stabil, iar modificările importante ale nivelului său pot influența funcționarea sistemului cardiovascular.

Mare atenție la episoadele prelungite de vărsături sau transpirație abundentă



Problemele digestive pot fi, de asemenea, asociate cu un nivel scăzut de potasiu. Astfel, pot apărea balonare, constipație sau senzația că digestia este mai lentă decât de obicei, deoarece și mușchii care ajută la deplasarea alimentelor prin tubul digestiv au nevoie de acest mineral pentru a funcționa corect.



Deficitul de potasiu apare cel mai frecvent atunci când organismul pierde cantități mari de lichide și electroliți. Drept urmare, episoadele prelungite de vărsături, diareea severă, transpirația abundentă în timpul efortului intens sau anumite probleme medicale pot favoriza scăderea valorilor. De asemenea, unele medicamente, în special anumite diuretice recomandate pentru eliminarea excesului de apă din organism, pot determina pierderea potasiului.

Pentru a susține un nivel normal al acestui mineral, este important să aveți o alimentație echilibrată. Bananele sunt printre cele mai cunoscute surse de potasiu, însă acest mineral se găsește și în cartofi, legume verzi, fasole, linte, avocado, roșii, nuci și produse lactate.



Totuși, nu este recomandat să luați suplimente de potasiu fără sfatul unui medic. Dacă nivelul acestui mineral crește prea mult, pot apărea probleme serioase, mai ales la persoanele cu afecțiuni ale rinichilor sau la cele care urmează anumite tratamente.



Altfel spus, echilibrul este esențial, deoarece atât lipsa, cât și excesul de potasiu pot afectasănătatea. Deci, dacă aveți crampe frecvente, slăbiciune musculară accentuată, palpitații sau stări de oboseală care persistă fără o explicație clară, este recomandat să discutați cu un medic.

