

Senzația de greață poate apărea pe neașteptate și vă poate afecta întreaga zi, indiferent dacă este provocată de o indigestie, răul de mișcare, stres, o viroză sau chiar de anumite medicamente. Deși în cele mai multe cazuri este un simptom temporar, disconfortul poate fi suficient de intens încât să vă împiedice să vă desfășurați activitățile obișnuite. Din fericire, există mai multe metode care vă pot ajuta să ameliorați această stare și să vă simțiți mai bine.



Primul lucru pe care ar trebui să îl faceți este să evitați mesele copioase. Apoi, atunci când stomacul este sensibil, este mai bine să consumați porții mici și dese, alcătuite din alimente ușor de digerat.



Bananele, orezul, pâinea prăjită, biscuiții simpli, cartofii fierți sau piureul sunt opțiuni care, de regulă, nu suprasolicită sistemul digestiv. În schimb, preparatele prăjite, foarte condimentate sau bogate în grăsimi pot accentua greața.



„La fel de importantă este hidratarea. Chiar dacă nu aveți poftă să beți lichide, încercați să consumați apă în cantități mici și la intervale regulate. Dacă greața este însoțită de vărsături, organismul pierde rapid apă și electroliți, iar riscul de deshidratare crește. În astfel de situații, puteți opta pentru supe limpezi sau soluții de rehidratare recomandate de medic ori farmacist", a precizat dr. Cristiana Nica.



De exemplu, ghimbirul este unul dintre cele mai cunoscute remedii naturale împotriva stării de greață. Îl puteți consuma sub formă de ceai, în cantități moderate sau îl puteți adăuga în diverse preparate. De asemenea, unele persoane observă că ceaiul de mentă sau simpla inhalare a unui miros proaspăt de lămâie contribuie la reducerea senzației de disconfort.



Medicul a adăugat că, dacă greața apare în timpul unei călătorii, este necesar să încercați să priviți înainte, către orizont și să evitați să citiți sau să folosiți telefonul mobil. De asemenea, este recomandat să alegeți, atunci când este posibil, un loc unde mișcările vehiculului sunt resimțite mai puțin și să aerisiți spațiul în care vă aflați.



Odihna are și ea un rol important. După masă, evitați să vă întindeți complet în pat, deoarece această poziție poate favoriza refluxul gastric și poate accentua greața.



Este mai indicat să stați într-o poziție semiașezată și să evitați efortul fizic intens până când simptomele se ameliorează. Totodată, nu trebuie neglijată nici influența stresului. Emoțiile puternice și anxietatea pot afecta funcționarea sistemului digestiv și pot declanșa senzația de greață.



În plus, plimbările în aer liber, respirația lentă și menținerea unui program regulat de odihnă pot contribui la diminuarea acestor manifestări.



În același timp, este bine să evitați mirosurile puternice de mâncare, parfum sau fum de țigară, deoarece acestea pot agrava simptomele. Încercați să petreceți timp într-o încăpere bine aerisită și să purtați haine confortabile, care să nu exercite presiune asupra abdomenului.



Dacă greața persistă mai multe zile, reapare frecvent fără o cauză clară sau este însoțită de febră, dureri abdominale severe, vărsături repetate, sânge în vărsături, amețeli intense sau semne de deshidratare, este important să solicitați un consult medical.

