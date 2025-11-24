24 Noiembrie 2025
Serul cu vitamina C este o formulă concentrată, cu textură ușoară, care livrează rapid antioxidanți în piele, fiind una dintre cele mai eficiente metode de aplicare datorită absorbției rapide și capacității de a acționa în profunzime. Vitamina C neutralizează radicalii liberi, protejează colagenul și oferă tenului un aspect luminos și uniform. Specialiștii susțin că aplicarea zilnică a unui ser cu vitamina C conferă luminozitate instantanee pielii, reduce petele pigmentare și urmele post-acneice, stimulează sinteza de colagen, menține fermitatea și elasticitatea pielii și protejează împotriva stresului oxidativ și radiațiilor UV. Ca urmare, alegerea concentrației potrivite este esențială pentru a obține rezultate vizibile fără a provoca iritații.


De exemplu, pentru tenul sensibil sau pentru începători se recomandă concentrații mici, între 2 și 5%, care oferă hidratare, luminozitate și protecție antioxidantă fără risc de iritații. Pentru tenul normal, concentrațiile medii, între 5 și 10%, uniformizează culoarea pielii, redau strălucirea naturală și stimulează ușor producția de colagen, iar aplicarea dimineața trebuie urmată de o cremă cu protecție solară. Pentru tenul matur sau cu probleme pigmentare, concentrațiile mari, între 10 și 20%, oferă rezultate rapide în estomparea petelor și în fermitate, dar este recomandat să testați produsul înainte de utilizarea zilnică pentru a evita sensibilizarea pielii. Dermatologii recomandă aplicarea vitaminei C în special dimineața, pentru a proteja pielea de efectele negative ale radiațiilor UV și ale poluării, evitând totuși utilizarea produsului în perioadele foarte călduroase dacă te expui direct la soare.

Mirabela ŞERBĂNESCU

