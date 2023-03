Sfatul specialistului. Indicațiile și contraindicațiile termoterapiei cu nămol

Termoterapia cu nămol are nenumărate indicații terapeutice, care cuprind afecțiuni locomotorii reumatismale, post-traumatice, neurologice, ginecologice, afecțiuni respiratorii, cardio-vasculare periferice, unele sindroame anxioase și/sau depresive, tulburări endocrino-metabolice.Potrivit dr. Olga Surdu de la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, în general, primesc indicaţii de cură balneară cu nămol persoanele cu afecțiuni reumatismale de uzură ale coloanei vertebrale (spondiloze) şi/sau ale articulațiilor periferice (artroze): şold, genunchi, umăr, mână, picior, gleznă, stări post-traumatice (fracturi, entorse) și pre- și post-chirurgicale ortopedice (pre- și post-protezare).



Una dintre indicațiile principale ale curei balneare cu nămol este combaterea sterilității, a infertilității și a tulburărilor vegetative cauzate de menopauză. De asemenea, recurg la folosirea acestor cure cu nămol şi cuplurile care nu pot avea copii, nămolul acționând prin multe verigi: eliminarea stărilor de oboseală, optimizarea secrețiilor neuro-endocrine, creşterea tonusului psihic şi a vitalității.



„Pacienții cu tulburări circulatorii periferice (ischemie periferică) și varice (simple, fără ulcere varicoase), ca diagnostic secundar, au beneficii clinice produse de terapia complexă administrată în sanatoriu. Terapia balneară cu nămol nu este, însă, un remediu pentru toate. Pentru că nămolul sapropelic de Techirghiol nu este un panaceu, în această înșiruire nu apar suferințele hepatice, bolile digestive, genito-urinare, iar tabloul general al indicațiilor este amendat de către contraindicații ce se referă la unele stadii din evoluția afecțiunilor indicate sau la comorbidități care se pot decompensa în cursul curei: insuficiențele de organ necontrolate medicamentos, epilepsia, infarctul miocardic acut, accidentul vascular, tromboflebita, la mai puțin de 3-6 luni de la data episodului acut şi nu numai”, a explicat medicul.



Specialistul a precizat că această cură cu nămol de Techirghiol are o valoare profilactică și recuperatorie, ce este valorificată atunci când este judicios administrată și corect indicată. De exemplu, împachetarea cu nămol hiperterm și terapia contrastantă cu nămol rece sunt proceduri balneare care solicită maximal funcțiile adaptative ale organismului, motiv pentru care administrarea se face de către medicul specialist, după o examinare completă. Înțelegerea acestor cerințe biologice de adaptare este importantă, iar rezultatele așteptate de către pacienți sunt diminuarea durerilor și a limitărilor de mișcare, reducerea contracturilor și optimizarea funcției musculare, care se produc atunci când prescripția procedurilor respectă limitările funcționale și posibilitatea organismului de a răspunde la stimularea produsă de proprietățile fizice, în special temperatura factorului terapeutic, dar și ritmul și durata de aplicație.



Foarte importantă este şi colaborarea pacientului cu medicul curant. Cheia unei cure balneare cu nămol eficiente implică rezultate care se întind pe durata a 6 - 12 luni, în funcție de vârstă și absența/prezența bolilor asociate.