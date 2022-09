Sfaturi pentru ameliorarea venelor în pânză de păianjen

La ora actuală, există mai multe remedii pentru venele în pânză de păianjen care vă feresc de bisturiu. Aceste vene în formă de pânză de păianjen sunt, de fapt, niște vene mici, roșii sau mov, care apar sub formă de crenguțe pe picioare. Ele sunt, însă, enervante, pot provoca durere și strică aspectul picioarelor. Unele persoane recurg la operații pentru a scăpa de această neplăcere, dar nu este nevoie, neapărat, să apelați la măsuri atât de drastice. În general, ele apar pe glezne, gambe și mușchi, dar aspectul lor este determinat de trei factori: moștenirea genetică, o circulație sanguină deficitară și obiceiuri proaste (o dietă neadecvată, un stil de viață sedentar etc.). De obicei, după ce vă apar, ulterior vă vor apărea și varice, deși uneori ordinea poate fi inversă. Dacă vedeți că v-au apărut vene în pânză de păianjen pe picioare, atunci este bine să începeți să luați măsuri. Imediat ce vă treziți, intrați în cabina de duș și, după ce





v-ați spălat, acordați-vă cinci minute pentru a vă uda picioarele cu un jet de apă rece. Mai puteți încerca și să vă înfășurați picioarele într-un prosop înmuiat în apă rece. Temperatura scăzută a apei reduce inflamația provocată de venele în pânză de păianjen și îmbunătățește circulația sanguină. Astfel, vă veți începe dimineața cu o senzație minunată de ușurare. În plus, sucul de portocale, datorită conținutului bogat de antioxidanți, este printre cele mai bune remedii pentru venele în pânză de păianjen. Antioxidanții îmbunătățesc circulația sanguină și tonusul muscular și oxigenează sângele.