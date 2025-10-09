O unghie încarnată provoacă rapid disconfort, mai ales când apar dureri la mers sau la purtarea încălțămintei. Mulți oameni observă inflamații la marginea unghiei fie după o tăiere greșită, fie după folosirea unui nou tip de pantofi. Potrivit specialiștilor, situația apare atunci când marginea unghiei crește în pielea de la baza sau laterala degetului. Cel mai frecvent, cauza principală o reprezintă tăierea incorectă, colțurile scurte și rotunjite. În același timp, pantofii înguști sau cu vârf ascuțit presează degetele și favorizează apariția problemei. De asemenea, un impact repetat sau un traumatism crește probabilitatea de a dezvolta această afecțiune.



Foarte important este ca persoanele cu diabet, imunitate scăzută sau probleme de circulație să fie și mai atente la semne. Ca urmare, adresați-vă specialistului dacă: durerea persistă și nu se ameliorează după 2-3 zile; apar semne de infecție (puroi, roșeață, inflamația crește); aveți diabet, boli vasculare sau o imunitate scăzută etc. Mai departe, medicul poate recomanda tratamente precum drenaj local, mici intervenții sau, în situații avansate, excizia unei părți din unghie. Pentru a preveni astfel de situații, se recomandă tăierea unghiilor, fără să le scurtați exagerat sau să rotunjiți colțurile. În plus, alegeți mereu pantofi potriviți și asigurați-vă că păstrați zona curată. Totodată, evitați tăierea adâncă sau folosirea obiectelor ascuțite la manichiură.