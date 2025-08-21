Vara este anotimpul în care țânțarii „își fac de cap”, în sensul că le suntem victime sigure, și în mod special în lunile iulie și august. Potrivit dr. Ionica Ciortan, mușcăturile acestora nu numai că nu sunt estetice, dar produc și un disconfort major din cauza mâncărimii provocate, în mod repetat, de bubițele de pe piele.



Pentru a evita ciupiturile de țânțari, trebuie să apelăm la toate metodele pentru a-i ține la distanță. De ce? Pentru că aceste insecte pot transmite o mulțime de boli prin saliva lor. Spre exemplu, atunci când înțeapă, pot provoca o serie de boli severe. Totodată, țânțarii sunt purtători ai unor boli precum virusul West Nile, malaria, boala Dengue (care se manifestă ca o răceală, dar poate dezvolta complicații extrem de periculoase, precum febra hemoragică) și diferite virusuri ce pot cauza encefalita, o inflamație acută a creierului.



În primul rând, este foarte important să mențineți iarba și vegetația din jurul casei bine îngrijite. În plus, folosiți site atât pentru uși, cât și pentru geamuri pentru a bloca accesul țânțarilor în incinta casei. Dacă sunteți afară, mai ales în zone cu multă verdeață, purtați haine cu mânecă lungă și folosiți întotdeauna o soluție anti-țânțari sau brățări împotriva insectelor. Desigur, cremele și spray-urile de corp cu acțiune anti-insecte pot conține substanțe chimice urât mirositoare și adesea dăunătoare, mai ales în cazul copiilor și al persoanelor cu piele reactivă, sensibilă sau predispusă la acnee.



Din această cauză, ar fi bine să vă orientați către metode cât mai naturale de îndepărtare a țânțarilor, pentru a evita orice neplăcere cauzată de ingredientele agresive din produsele specializate.



Specialiștii spun că, înainte de toate, este recomandat să purtați haine deschise la culoare, pentru că, atunci când își caută hrana, țânțarii sunt atrași de culorile și nuanțele care contrastează cu linia orizontului. Ca urmare, culorile deschise nu îi vor atrage la fel de puternic precum cele mai închise. Apoi, pe lângă mirosul plăcut pe care îl emană, lavanda ține la distanță țânțarii, muștele și fluturii de noapte.



Dacă locuiți la bloc, puteți pune prin apartament buchețele cu aceste flori, iar dacă stați la curte, puteți chiar planta câteva smocuri de lavandă în dreptul geamurilor casei și la intrare. În acest fel veți reuși să creați o barieră împotriva țânțarilor. Totodată, uleiul de lavandă vă poate fi de folos, dacă aplicați câteva picături în zona încheieturilor și a gâtului, acesta având rolul de a respinge țânțarii care încearcă să se apropie de oameni. În plus, veți mirosi frumos toată ziua. În același timp, puteți combina uleiul esențial de lavandă cu câteva picături cu apă proaspătă, într-un recipient cu pulverizator. Datorită mirosului plăcut, combinația obținută poate fi pulverizată pe cearceafuri, pe perne și chiar în aer, pentru a reîmprospăta atmosfera din casă.



Unii specialiștii spun că usturoiul ar ține la distanță aceste insecte enervante. Așa că, puteți ține câțiva căței de usturoi în bucătărie, deoarece mirosul este suficient de puternic pentru a îndepărta musafirii nedoriți.



Dacă apa atrage țânțarii, vântul îi îndepărtează, așa că, dacă aveți un ventilator în casă, folosiți-l cu încredere. Ca urmare, porniți ventilatorul sau aerul condiționat în camera în care petreceți cel mai mult timp sau scoateți-l pe terasă sau balcon, dacă vreți să vă relaxați câteva ore fără fiți ciupiți de țânțari.