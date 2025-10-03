Diabetul este una dintre cele mai răspândite afecțiuni cronice, dar, din păcate, în multe cazuri este diagnosticat târziu. Motivul? Bolnavii nu recunosc simptomele sau le trec cu vederea, considerându-le banale. În realitate, însă, aceste semne aparent minore ascund o boală gravă care, netratată, poate afecta inima, rinichii, ochii și chiar sistemul nervos.



Diferența dintre tipurile de diabet este esențială. Diabetul de tip 1 debutează brusc, în doar câteva săptămâni, cu simptome intense și greu de ignorat. În schimb, diabetul de tip 2 se instalează treptat, iar manifestările sunt ușoare. Mulți pacienți află că au boala abia când apar complicațiile.



Printre cele mai frecvente semne se numără oboseala permanentă și foamea accentuată, cauzate de incapacitatea organismului de a transforma hrana în energie. Urinarea frecventă și setea excesivă sunt alte simptome tipice, la fel ca vederea încețoșată. În cazurile mai avansate pot apărea slăbirea inexplicabilă, iritabilitatea, furnicăturile la mâini și picioare sau rănile care se vindecă foarte greu.



Pe termen lung, un diabet necontrolat înseamnă complicații grave: boli cardiovasculare, insuficiență renală, orbire sau neuropatie. Tocmai de aceea, medicii recomandă analize regulate – verificarea glicemiei, a hemoglobinei glicozilate și a tensiunii arteriale – la fiecare trei până la șase luni.



Diabetul nu doare, dar distruge încet și sigur. Singura soluție este diagnosticarea timpurie, controlul glicemiei și un stil de viață echilibrat. Orice simptom trecut cu vederea poate transforma o boală aparent tăcută într-o urgență medicală.

