V-ați întrebat vreodată de ce unele zile ploioase sau reci par să vă afecteze mai mult decât simpla schimbare a temperaturii? Vă simțiți obosiți, iritați sau cu dureri inexplicabile în momentele în care vremea se schimbă brusc? Aceasta nu este doar o impresie, ci un fenomen real care se numește meteosensibilitate.



Deseori, organismul pare strâns legat de mediul înconjurător și reacționează la schimbările de temperatură, umiditate sau presiune atmosferică. Poate că nu vă dați seama, dar acele stări de oboseală accentuată, durerile de cap sau de articulații, anxietatea și chiar dificultățile de somn pot fi influențate de vreme. Desigur, nu toți oamenii resimt la fel aceste efecte. Dacă petreceți mult timp în interior, într-un mediu artificial, fără contact constant cu natura, aveți mai multe șanse să vă confruntați cu meteosensibilitatea.



În schimb, precizează dr. Delia Ciobanu, activitatea fizică în aer liber și un stil de viață activ pot reduce intensitatea acestor simptome.



„Pe măsură ce înaintați în vârstă sau dacă suferiți de afecțiuni cronice, cum ar fi durerile articulare sau problemele cardiovasculare, schimbările de vreme pot fi și mai deranjante. Ceea ce simțiți atunci când se schimbă vremea nu este neapărat o coincidență. De exemplu, scăderea presiunii atmosferice înaintea unei furtuni poate accentua durerile cronice sau migrenele. Totodată, temperaturile scăzute și umiditatea crescută pot agrava disconfortul de la nivelul articulațiilor. De asemenea, anxietatea și iritabilitatea pot crește în perioadele cu caniculă sau frig intens, iar somnul vă poate fi afectat de aceste modificări.



Deși știința încă încearcă să înțeleagă exact legătura dintre starea noastră și schimbările meteorologice, ceea ce este cert este că organismul vostru reacționează și încearcă să vă transmită un semnal”, a explicat medicul.



În acelaşi timp, meteosensibilitatea poate fi un semn că trebuie să vă protejați mai mult, să aveți grijă de voi și să fiți atenți la nevoile corpului vostru.



Pentru a reduce impactul schimbărilor meteo, se recomandă adoptarea unui stil de viață sănătos. Consumați alimente bogate în nutrienți, mențineți-vă activi fizic și încercați să petreceți cât mai mult timp în aer liber. Acordați-vă timp pentru relaxare și odihnă, mai ales când simțiți că starea voastră se înrăutățește. Dacă simptomele devin greu de suportat, nu ezitați să consultați un specialist care vă poate ajuta să gestionați mai bine aceste efecte.