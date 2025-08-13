În zilele toride de vară, aerul condiționat (AC) oferă răcoare și confort. Totuși, atunci când nu este întreținut corect, poate deveni o sursă de microbi și substanțe toxice, favorizând apariția așa-numitului „sindrom al clădirii bolnave”. Sindromul clădirii bolnave descrie un set de simptome care apar după perioade lungi petrecute în clădiri cu aer condiționat.



Printre acestea se numără: dureri de cap, amețeli, congestie nazală, tuse persistentă, iritații cutanate, oboseală și dificultăți de concentrare.



În Europa, una din cinci gospodării are aer condiționat. Un studiu realizat în India pe 400 de persoane a arătat că cei care lucrau zilnic în birouri cu AC prezentau mai frecvent simptomele sindromului clădirii bolnave.



Aceștia aveau funcția pulmonară mai slabă și absentau mai des de la serviciu comparativ cu cei care lucrau în spații fără AC. Alte studii au arătat că angajații care lucrează în birouri cu aer condiționat prezintă mai frecvent simptome ale sindromului clădirii bolnave decât cei din spații fără aer condiționat. Aerul condiționat reduce umiditatea aerului, ceea ce poate usca mucoasele nazale și gâtul, diminuând protecția naturală împotriva bacteriilor și ciupercilor.



Cauzele includ: defecțiuni tehnice, infecții fungice, transmiterea virală.



Dacă un aparat de aer condiționat este defect sau neîntreținut corespunzător, poate deveni un focar de microbi periculoși și o sursă de infecții respiratorii, de la răceală până la pneumonie.



Iată ce trebuie să faci pentru a preveni riscurile: schimbă filtrele regulat, curăță și igienizează unitățile conform recomandărilor, asigură o ventilație corespunzătoare, menține umiditatea interioară la un nivel optim. Întreținerea corectă a aerului condiționat nu doar îmbunătățește calitatea aerului, ci reduce semnificativ riscul de boli asociate cu „sindromul clădirii bolnave”.

