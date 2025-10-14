Atunci când nou-născutul este expus la substanțe adictive în timpul vieții intrauterine, acesta dezvoltă sindromul de abstinență neonatală. Medicamentele care conțin astfel de substanțe fac parte din clasa opioidelor. Cum se produce efectul? Aceste medicamente traversează placenta și ajung și în organismul fătului, după administrarea maternă.



De altfel, cele mai comune medicamente pe care mama și le administrează pot cauza sindromul de abstinență a nou-născutului. Medicamentele respective includ codeină, oxicodonă, morfină, metadonă, amfetamină și buprenorfină. Ele sunt utilizate ca antialgice majore, fiind derivați de opioide. Alte substanțe care pot cauza sindromul, fiind astfel toxice pentru nou-născut, includ alcoolul, nicotina, unele medicamente antipsihotice și chiar antidepresive.



Simptomele variază de la un caz la altul, din punct de vedere al duratei, dar și privind intensitatea. Simptomele posibile ale unui nou-născut cu sindrom de abstinență include vărsături și/sau diaree, febră și transpirații profuse, ahipnee, plâns excesiv, plâns de tonalitate foarte înaltă, frisoane sau tremurături mai severe, erupții cutanate, hiperreflexie, reflex de supt diminuat sau absent, tulburări de somn și de hrănire sau alăptare.

