Poliomielita sau polio, cum i se mai spune, este o boală infecţioasă de o gravitate deosebită, prin mortalitatea indusă, dar şi prin handicapurile motorii pe care le lasă pe viaţă. Din această cauză, medicii constănţeni avertizează că singura măsură de prevenire a poliomielitei este doar vaccinarea.



În ceea ce priveşte transmiterea bolii, aceasta se realizează prin ingerarea alimentelor sau a apei contaminate cu materii fecale (în care virusul este prezent timp îndelungat) sau aeriană, prin picături (virusul fiind prezent în secreţiile nazo-faringiene). Specialiştii susţin că perioada de incubaţie este, în medie, de 7-14 zile, iar forma cea mai comună este cea fără simptome sau semne de boală, dar care poate evolua sub formă de poliomielită paralitică sau iritaţie meningeală.



În acelaşi timp, poate apărea paralizia la unul din membre, boala poate cuprinde muşchii, de la rădăcina membrelor etc. Totuşi, în cazurile grave, afectarea este simetrică şi poate cuprinde şi muşchii respiratorii, ducând chiar la deces. De precizat că paralizia este invalidantă şi permanentă. Atenţie, însă, virusul polio este extrem de contagios, iar persoanele infectate pot transmite, mai departe, boala, timp de 7-10 zile înainte de debutul simptomelor. Durata de eliminare a virusului este de aproximativ 5-10 zile prin secreţiile nazo-faringiene şi de 2-3 săptămâni sau chiar şi mai mult prin materiile fecale.



Cele mai afectate sunt persoanele care locuiesc în condiţii insalubre, care nu dispun de apă potabilă şi se pot infecta prin consumarea apei infectate de reziduuri umane, care pot conţine acest virus. Mai mult decât atât, virusul se poate răspândi şi consumând apă sau mâncare care a luat contact direct cu o persoană infectată de poliovirus. Mare atenţie! Femeile însărcinate, persoanele cu un sistem imunitar slăbit, precum cei care suferă de HIV sau copiii cu vârsta sub cinci ani sunt cei mai susceptibili de a contracta acest virus ce pune viaţa în pericol. Aşa că, dacă nu sunteţi vaccinaţi împotriva virusului, cu atât mai mult sunteţi expuşi riscului de a vă îmbolnăvi de poliomielită.



Tocmai de aceea, trebuie să aveţi în vedere că nu sunt indicate călătoriile în zonele care s-au confruntat recent cu o astfel de epidemie, nu trebuie să fiţi în preajma bolnavilor de polio, să nu vă expuneţi excesiv stresului şi să nu vă îndepărtaţi amigdalele. Potrivit dr. Loti Popescu, vaccinarea împotriva poliomielitei este introdusă în calendarul naţional de vaccinare de foarte mulţi ani.



„Poliomielita este o boală extrem de contagioasă, uneori fatală, care invadează sistemul nervos şi poate provoca paralizie definitivă. Riscul de transmitere în urma importului rămâne ridicat în unele ţări, pentru că transmisia după reintroducere poate să apară în cazul existenţei unor grupuri de persoane susceptibile. Menţinerea unei acoperiri vaccinale crescute şi supravegherea continuă clinică a enterovirusurilor şi a mediului rămân cele mai importante instrumente pentru menţinerea Europei fără poliomielită”, a declarat medicul.